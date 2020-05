ABN en ING leiden vlakke AEX, Prosus in verkoop

Rond 14 uur stond de AEX-index weer 0,3% lager op 529,7 punten. De AMX steeg 1,4% naar 723,1 punten.

Beurzen elders in Europa deden het beter. De koersenborden in Londen (+1,4%), Parijs (+2%) en Frankfurt (+1,9%) kleurden eveneens groen.

De Amerikaanse indices openen vanmiddag naar verwachting 0,7% tot 1,3% in de plus na de hogere slotstanden van dinsdag.

,,Er is meer optimisme gekomen. Alle cyclische sectoren die het eerder slecht deden, worden nu ingekocht: banken, vastgoed en toerisme en recreatie”, zegt analist Simon Wiersma van ING. ,,Het sentiment wordt gevoed door de centrale banken en overheden die daar waar maar mogelijk steun bieden. Maar ook de angst om iets te missen.”

Dat JPMorgan-topman Jamie Dimon herstel in het derde kwartaal ziet, leidt volgens Wiersma ook tot inkopen. ,,Je wilt er nu bij zijn; maar dat kan een zichzelf versterkend effect krijgen.”

Handelsoorlog

President Trump dreigt Peking met maatregelen. Volgens persbureau Bloomberg overweegt de Amerikaanse regering sancties in te stellen tegen bedrijven of functionarissen uit China, nu dat land met een omstreden veiligheidswet zijn grip op de autonome regio Hongkong wil vergroten.

ECB-voorzitter Christine Lagarde kwam met een somberder scenario. De economie van de eurozone zal dit jaar krimpen met tussen 8 tot 12%; eerder was de inschatting volgens de ECB 5 tot 12% krimp. De financiële crisis vanaf 2008 verbleekt daarbij, impliceerde Lagarde.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie meldde €750 miljard beschikbaar te stellen aan leningen voor het economische herstel van de coronacrisis. Als het aan de Duitse ligt, gaan grote bedrijven eraan meebetalen.

Bekijk ook: Vrees voor bodemloze put

Brentolie werd 1,5% goedkoper. De euro steeg 0,4% tot $1,1025.

ABN Amro voerde de AEX aan met 7,4% winst, na dinsdag 10% meer waard te zijn geworden in reactie op de gestegen rente en berichten dat de ECB meer obligaties gaat opkopen.

ING koerste 6,2% in het groen. Belgische vakbonden vrezen extra herstructureringen. ING België kondigde eerder al een flinke reorganisatie aan. Tegen 2021 wilde de bank zo’n 3000 van de 9000 banen schrappen. Verzekeraar Aegon werd 4,5% meer waard.

In de AEX stond Unibail Rodamco Westfield opnieuw in de top (+6,2%). De verhuurder was voor de derde achtereenvolgende dag in trek, nu veel landen hun coronamaatregelen versoepelen. Sinds de coronacrisis was het vastgoedfonds juist uit de gratie bij beleggers.

Prosus (-5%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De techinvesteerder met een belang in de Chinese internetgigant Tencent had last van de politieke spanningen tussen de VS en China. Ook de zwakte onder techfondsen deed Prosus geen goed.

Dit bezorgde ook chipmachinefabrikant ASML een koersverlies van 1,4%. Zusterbedrijf ASMI ging 1,8% omlaag. Betalingsdienstverlener Adyen ging 1,9% omlaag.

In de AMX ging fitnessketen Basic-Fit met 6,3% winst aan kop. De crisiscommissie van het kabinet (MCCb) zal woensdag besluiten of sportscholen en sauna’s eerder open kunnen dan nu is gepland.

Daarachter was bodemonderzoeker Fugro (+7,4%) de grootste stijger.

Air France KLM won 5,1% na dinsdag al met 11% te zijn gestegen. Het profiteerde van plannen van Spanje en Duitsland om weer toeristen toe te laten.

De Nederlandse overheid heeft op de aandeelhoudersvergadering van de luchtvaartcombinatie vergeefs tegen een voorstel gestemd om topman Ben Smith een langetermijnbonus toe te kennen.

Boskalis (+5%) heeft in Finland twee contracten met €32 miloen waarde verworven van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur voor baggerwerkzaamheden.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.