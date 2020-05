Prosus en ASML spelen AEX parten

Rond 9.30 uur stond de AEX-index 0,2% lager op 530,3 punten. De AMX steeg 0,03% naar 715,8 punten. De koersenborden in Londen (+0,8%), Parijs (+0,5%) en Frankfurt (+0,3%) kleurden eveneens groen.

Elders zaten de aandelenmarkten ook in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,7% hoger. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,4% tot 0,6% in de plus na de hogere slotstanden van dinsdag.

Beleggers houden vandaag de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China in de gaten. Volgens persbureau Bloomberg overweegt de Amerikaanse regering santies in te stellen tegen bedrijven of functionarissen uit China, nu dat land met een omstreden veiligheidswet zijn grip op de autonome regio Hongkong wil vergroten.

Verder presenteert voorzitter Ursula von der Leyen vanmiddag het plan van de Europese Commissie om de komende jaren het economische herstel van de coronacrisis aan te pakken. Alle 27 EU-landen moeten instemmen met de plannen, maar er is onenigheid over met hoeveel geld de zwaarst getroffen landen geholpen moeten worden. De EU-leiders komen in juni mogelijk fysiek bijeen om tot een akkoord te komen.

In de AEX was Unibail de koploper met een plus van 4,5%. De verhuurder van winkels en kantoren was voor de derde achtereenvolgende dag in trek, nu veel landen hun coronamaatregelen versoepelen. Sinds de coronacrisis was het vastgoedfonds juist uit de gratie bij beleggers.

De financiële waarden lagen er eveneens positief bij. ABN Amro steeg 3,2% na dinsdag ook al bijna 10% meer waard te zijn geworden in reactie op de gestegen rente en berichten dat de ECB meer obligaties gaat opkopen.

ING koerste 2,8% in het groen. Belgische vakbonden vrezen dat de bank de coronacrisis aangrijpt om in België opnieuw in de kosten te snijden of extra herstructureringen door te voeren. ING België kondigde eerder al een flinke reorganisatie aan. Tegen 2021 wilde de bank zo’n 3000 van de 9000 banen schrappen. Ook werd het aantal bankkantoren teruggebracht.

Ahold Delhaize liet 0,3% liggen. De dochterbedrijven Etos en Bol.com gaan de handen ineen slaan bij de online distributie van onder meer condooms, babydoekjes, luiers en zelftesten.

Prosus (-3,4%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. De techinvesteerder, via moederconcern Naspers verbonden met de Chinese internetgigant Tencent, had last van de politieke spanningen tussen de VS en China. Ook de zwakte onder techfondsen deed Prosus geen goed. Dit bezorgde ook chipmachinefabrikant ASML een koersverlies van 0,9%. Biotechconcern Galapagos werd 1,1% minder waard.

In de AMX was vastgoedfonds Eurocommercial Properties (+3,3%) de koploper. Bodemonderzoeker Fugro pluste 2,5%.

Air France KLM mocht 1,7% bijschrijven na dinsdag al met 11% te zijn gestegen. Het luchtvaartconcern profiteerde van plannen van Spanje en Duitsland om weer toeristen toe te laten. De Nederlandse overheid heeft op de aandeelhoudersvergadering van de luchtvaartcombinatie trouwens tegen een voorstel gestemd om topman Ben Smith een langetermijnbonus toe te kennen. Het voorstel werd desondanks met een ruime meerderheid aangenomen.

Sportscholenketen Basic-Fit dikte1% aan. De experts van het Outbreak Management Team (OMT) vinden dat er nog te veel onduidelijk is over het besmettingsgevaar in sportscholen, om een concreet advies te geven over heropening. Het kabinet heeft eerder aangegeven dat sportscholen op 1 september weer open mogen, maar veel sportscholen vrezen voor hun voortbestaan. De crisiscommissie van het kabinet (MCCb) zal woensdag besluiten of sportscholen en sauna’s eerder open kunnen dan nu is gepland.

Boskalis (+0,9%) heeft in Finland twee contracten verworven van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur voor baggerwerkzaamheden. De orders hebben een gecombineerde contractwaarde van €32 miljoen.

