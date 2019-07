Krimp vraag naar luchtvrachtvervoer

De luchtvrachtbranche lijdt onder de handelsoorlog. Ⓒ Dijkstra bv

GENÈVE - De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer heeft in mei een krimp met 3,4 procent op jaarbasis laten zien. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie IATA. In april was nog sprake van een daling van de vraag met 5,6 procent.