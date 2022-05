’Corona-taksdomper’ vergt geen extra bezuiniging

Premium Financieel

Column: Marnix van Rij, kijk eens naar de Britten!

Een columnist is geen politicus, ambtenaar of rechter. Om te beginnen liggen de toetredingseisen een stuk lager. Met een taalbeheersing op niveau B1 („Ik kan een eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn”) kom je een heel eind. Dat is maar...