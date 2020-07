Jumbo groeit in eerste halfjaar

VEGHEL (ANP) - Supermarktconcern Jumbo heeft in de eerste helft van dit jaar een flink hogere omzet behaald in zijn supers. Volgens het bedrijf steeg de consumentenomzet met ruim 14 procent tot 5,1 miljard euro. Dat is een toename van 634 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder.