Nederlanders laten geld in 2020 weer rollen

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het platform Wijzer in Geldzaken naar de financiële voornemens van Nederlanders. In de enquête onder 1033 mensen verklaarde maar 35% van de ondervraagden dat ze het zuiniger aan willen doen. Dat was vorig jaar 37%.

Ouderen

Bij ouderen is de spaarzin het minst. „Het voornemen om zuiniger aan te doen wordt vaker genoemd door jongeren van 18-24 jaar dan door 55-plussers”, melden de onderzoekers. Mogelijk komt dat mede doordat startende huizenkopers tegenwoordig niet meer mogen lenen dan de waarde van hun nieuwe woning. Bovendien constateren de onderzoekers dat de geneigdheid voor financiële voornemens sowieso afneemt met de leeftijd.

Buffer

Een goed voornemen van veel Nederlanders is wel om toch wat te sparen voor een buffer. Vier op de tien Nederlanders (41%) hebben het voornemen om daarvoor wat geld opzij te leggen, al is het zoals met alle goede voornemens natuurlijk de vraag of men zich eraan zal houden. Ook omdat sparen bij de huidige lage rente verliesgevend is, als men daarbij de inflatie in aanmerking neemt. Nog afgezien van de eventuele vermogensrendementsheffing.

In totaal vroeg Wijzer in Geldzaken naar vijftien financiële voornemens, zoals rekeningen altijd op tijd betalen. Dat neemt 27% van de Nederlanders zich voor. 12% belooft zichzelf geld opzij te zetten voor zijn of haar pensioen. Bijna een op de vijf Nederlanders (18%) heeft geen enkel financieel voornemen.