Storm op komst: Schade vaak niet volledig vergoed

Ruim één op de drie claimers krijgt de kosten van weerschade aan de woning niet volledig terug, ontdekte de prijsvergelijker.

En dat kan voor een kostenpost van duizenden euro’s zorgen. Bij een op de vijf mensen die zelfs moesten betalen, zelfs meer dan €5000.

Opstal

Weerschade zou in principe gedekt moeten worden door de opstalverzekering, maar die vergoed dus niet altijd alle schade.

Van de groep die eigen kosten had, dacht 30% wél verzekerd te zijn voor weerschade via de opstalverzekering. Bij een op de vijf bleek het type schade toch niet verzekerd te zijn, een even grote groep had nog te maken met een eigen risico.

Slecht onderhoud

Een groep van 12% kreeg het volledige bedrag niet vergoed omdat de verzekeraar vond dat de huiseigenaar zelf nalatig was geweest, of de boel slecht had onderhouden.

Bijna een kwart van de ondervraagde Nederlanders heeft wel eens schade aan ’de opstal’ gehad door het weer. De kosten aan de opstal (alles wat ’vast’ zit aan de woning, de woning zelf) zijn vaak veel hoger dan kosten aan de inboedel.

Inboedel

Een op de drie ondervraagden heeft wel eens weerschade gehad aan spullen in en om het huis. Die kosten worden nog minder vaak vergoed: 38% moest (gedeeltelijk) zelf voor de schade opdraaien. In een op de tien gevallen was dit ook meer dan €5000.

Om stormschade te kunnen claimen, moet sprake zijn van storm. Dat betekent bij de meeste verzekeraars minimaal windkracht 7. Voor je auto geldt dat je minstens WA+ verzekerd moet zijn om schade door bijvoorbeeld een vallende tak vergoed te krijgen.