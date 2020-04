Onbetaalbaar werk in strijd corona

Initiatiefnemer van dit samenwerkingsverband, Project Open Air NL, is productontwerper Tijn Kooijmans, mede-oprichter van designstudio Sophisti in Amsterdam. Sinds hij het initiatief vorige maand lanceerde hebben onder andere TNO, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Koninklijke Landmacht, TU Delft, TU Twente en tientallen hightech- en ingenieursbureaus er zich bij aangesloten.

Mede-oprichter Tijn Kooijmans van ontwerpstudio Sophisti, tevens initiatiefnemer van Project Open Air, is in zijn Amsterdamse studio bezig met een beademingsapparaat. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

„Air staat voor de lucht die wij coronapatiënten willen geven en Open wil zeggen dat onze ontwerpen voor de hele wereld toegankelijk zijn”, vertelt de geestelijk vader. „Onze stichting beoogt geen winst, we willen alleen helpen in deze crisistijd.” Zie crowdfunding: www.oneplanetcrowd.com/nl/project/200389/description. De eerste projecten zijn al in gang gezet.

„Onze ingenieurs hebben een ontwerp voor noodbeademingsapparaten gemaakt”, meldt de bevlogen ondernemer in zijn studio op het Bickerseiland. „TNO gaat ze testen.”

Deze onafhankelijke onderzoeksclub, waarover voormalig VVD-staatssecretaris Paul de Krom al vijf jaar de scepter zwaait, heeft 150.000 euro uitgetrokken om ontwerpen van Project Open Air te beproeven. Zoals ook een thuismonitor. „Dankzij het slimme apparaatje, dat zuurstof in bloed meet, kunnen artsen inschatten hoe een patiënt er thuis aan toe is en of hij overgebracht moet worden naar het ziekenhuis”, zegt Kooijmans. „We hebben een samenwerking opgezet met het bestaande E-Health platform Atris, waarop het apparaatje aangesloten kan worden.”

Project Open Air, dat met een crowdfundactie al 85.000 euro ophaalde, werkt met vrijwilligers. „We zouden graag subsidie van de overheid krijgen zodat we hen een beetje kunnen betalen. Ze zijn onbetaalbaar.”

Het bedrijf Spatkap heeft 5000 euro van Open Air gekregen als beginkapitaal voor de ontwikkeling van spatkappen als veilig alternatief voor de schaarse veiligheidsbrillen. „Nu hebben ze al een aanvraag van 400.000 stuks van Artsen zonder Grenzen”, meldt Tijn trots.