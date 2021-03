INretail: winkeliers tevreden met versoepeling kabinet

,,We zijn hier heel erg tevreden mee”, zegt algemeen directeur Jan Meerman van INretail, de brancheorganisatie voor de sport-, mode- en schoenenwinkels. Dit geeft meer ruimte voor de grotere winkels met meer dan 500 vierkante meter aan oppervlakte. We kunnen nu een klant per 25 vierkante meter ontvangen, met een maximum van 50 klanten per winkel.”

INretail heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat. De zaak diende maandagochtend voor de rechtbank in Den Haag. Meerman eist nog steeds dat alle winkels op een normale en veilige manier open kunnen. ,,Ondanks deze versoepelingen zijn er nog steeds winkels die dik omzetverlies lijden. Daarom vinden we dat alles weer open moet.”