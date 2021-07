Column: heeft OPEC eindelijk meer macht, maken ze ruzie

Financieel

Shell profiteert van forse stijging olieprijzen: dividend gaat omhoog

Olie- en gasconcern Shell gaat meer geld uitkeren aan de aandeelhouders, nu flink wordt geprofiteerd van het economisch herstel van de coronacrisis en de hoge energieprijzen. Dat meldde Shell in een update over de gang van zaken in het tweede kwartaal.