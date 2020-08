Hogere omzet en kleiner verlies voor kaartenmaker AND

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (AFN) - Kaartenmaker AND International Publishers heeft zijn omzet in de eerste jaarhelft met meer dan een vijfde verhoogd ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf had dat vooral te danken aan het binnenslepen van nieuwe projecten en maar beperkt aan terugkerende opdrachten. Bovendien zat de coronacrisis AND dwars bij de verkoop van gegevens omdat het moeilijk was om contacten te leggen met potentiële klanten en bedrijven beslissingen voor zich uit schoven.