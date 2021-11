Aankopen van Sint door het dak

Uit onderzoek van ABN Amro blijkt vrijdag dat de consument in de afgelopen weken 8% meer online heeft uitgegeven dan het jaar ervoor. Vorig jaar was er door de coronacrisis al sprake van een plus van 30% in de eindejaarspiek, dit jaar gaat er weer een schep bovenop.

Webwinkelen omarmd

„We hadden verwacht dat de consument de weg weer terug zou vinden naar de winkels, nadat die weer opengingen. Maar het lijkt erop dat men het webwinkelen structureel heeft omarmd”, zegt transporteconoom Albert Jan Swart van ABN Amro.

De pakketbezorgers rekenen op 30% meer pakketjes dan vorig jaar. Samen met de webwinkels adviseren ze consumenten om op tijd te bestellen, zodat de schoentjes niet leeg blijven op Pakjesavond.

