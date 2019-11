Britse problemen drukken winst Santander

Madrid - Banco Santander heeft in het derde kwartaal een aanzienlijk lagere winst in de boeken gezet. Het Spaanse financiële concern schreef zoals eerder aangekondigd ruim 1,6 miljard euro af op zijn activiteiten Verenigd Koninkrijk. In datzelfde land moest de bank miljoenen apart zetten wegens claims rond een schandaal met onterecht verkochte producten.