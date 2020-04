Pharming: bemoedigende testresultaten ruconest tegen coronavirus

Pharming ontwikkelde Ruconest aanvankelijk als medicijn tegen erfelijke vormen van angio-oedeem, oftewel acute zwellingen in het lichaam. Via een speciaal onderzoeksprogramma werd het middel in het Zwitserse Basel getest op vijf patiënten met Covid-19. Bij vier van de vijf patiënten nam de koorts af en waren er minder tekenen van ontstekingen. Zij genazen snel. Een patiënt moest voor extra beademing tijdelijk naar de intensive care.

Nu volgt een groter onderzoek naar de werking van Ruconest tegen de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Onder leiding van onderzoekers van het academisch ziekenhuis van Basel wordt het middel bij 150 patiënten met Covid-19 getest.