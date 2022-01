Bouwers: ’Minister van wonen moet zorgen voor lagere grondprijzen voor starters’

Buitenland

Biden en Poetin sluiten jaar af met beladen telefoongesprek

De Amerikaanse president Biden en zijn Russische collega Poetin hebben elkaar voor de tweede keer in december telefonisch gesproken. De twee staatshoofden spraken elkaar volgens het Witte Huis een klein uur, in aanloop naar onderhandelingen over Oekraïne en de NAVO in het nieuwe jaar.