Column: Valt Sinterklaas vroeg dit jaar?

De kranten en andere media stonden en staan er bol van; Nederland en Duitsland zouden op grote schaal de economie willen stimuleren. De negatieve rente op de kapitaalmarktrente biedt er bij uitstek de gelegenheid en ruimte voor. Kunnen we in deze Duitsland en Nederland zo maar over een kam scheren en hoe zinvol is dat?

Tientallen miljarden

Beide landen zouden tientallen miljarden euro’s klaar hebben staan om te stimuleren. Voor Nederland natuurlijk prima, want als Duitsland gaat stimuleren, profiteren we daar in Nederland van mee (onder andere via de haven). Naar mijn mening heeft het voor Duitsland zeker zin. In het afgelopen kwartaal is de Duitse economie met 0,1 procent gekrompen als gevolg van de forse daling van de industriële productie in juni.

De Minister van Financiën Olaf Scholz sluit niet uit dat de regering van kanselier Angela Merkel het begrotingsevenwicht ‘schwarze null’ loslaat. De begrotingsoverschotten van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat er ruimte is om te investeren in infrastructuur en onderwijs om daarmee de economie te stimuleren. Jens Weidmann, president van de Bundesbank, heeft al laten weten er heel weinig voor te voelen de boel ‘um sonst’ te gaan stimuleren.

Voor Nederland heeft investeren (onderwijs, infrastructuur, kunstmatige intelligentie) natuurlijk net zo goed zin, al heeft hier Klaas Knot, president van DNB ook al laten weten dat het weinig zin heeft om zo maar voor Sinterklaas te gaan spelen. Stimuleren is in goed Duits an sich namelijk niet nodig omdat de economie nog steeds goed draait. Met stimuleren loop je het risico de economie over de kling te jagen met oververhitting als gevolg. Bovendien lekt het grootste deel van de stimuleringsmaatregelen toch weg naar het buitenland. Maar investeren om de economie structureel te verbeteren, waarom niet?

Zal ’t echt gebeuren?

Overigens ben ik benieuwd wat ervan terecht komt en of Sinterklaas echt vroeg zal vallen dit jaar. Zodra een aantal (politieke) partijen in Nederland een opening ziet dat er meer geld uitgegeven zal worden staan allerlei belangenorganisaties bij Hoekstra op de stoep omdat zij het ook zo moeilijk hebben. Maar dat moeten we natuurlijk niet gaan doen, de middelen moeten besteed worden aan infrastructuur (communicatie), de veiligheid in en van Nederland/Duitsland en onderwijs, zowel in Nederland als in Duitsland.

Het stimuleren vanuit de overheid is natuurlijk puur Keynesiaans. Het is bewezen dat het helpt, want het trekt de private sector ook over de streep om te gaan investeren. Nu is men immers nog wat huiverig als gevolg van de handelsoorlog. Als we daar in september nog een ECB bij zouden krijgen die geen verdere verruiming aankondigt (bij lagere rentes blijken we immer meer te gaan sparen) dan kunnen we een mogelijke recessie prima voorkomen.

Weinig noodzaak

Overigens waren de inkoopmanagersindices duidelijk beter in juli, ook beter dan verwacht. Hoewel de Duitse industrie al acht maanden te maken heeft met een krimp, zagen we hier een verbetering in juli van 43,2 naar 43,6. Er werd een verslechtering naar 43,0 werd verwacht. De Franse industrie liet na een maand krimp alweer groei zien met 51,0. De meevallers zorgden ervoor dat de inkoopmanagers voor de industrie in de eurozone met 0,5 punt verbeterden naar 47,0.

Opmerkelijk is overigens dat de dienstensector in Duitsland nog steeds groeit (54,4 in juli). Een groot deel van de diensten wordt immers geleverd aan de industrie. Kijkend naar de inkoopmanagersindices zou het kunnen dat Nederland en Duitsland het grotendeels houden bij ‘management bij speech’ en dat er uiteindelijk geen of minder extra stimulans komt omdat het niet nodig blijkt te zijn.

Martine Hafkamp is algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer.