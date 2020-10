Investeren in The Host

De circa 1 miljoen euro kostende film is geproduceerd door Pearl Pictures Productions waarachter investeerder Hans Jonker en Zachary Weckstein schuil gaan. „Twee jaar geleden kwam Zachary op mijn kantoor om te vragen of ik geld in zijn film The Host wilde steken. Daar zag ik aanvankelijk niets in omdat ik met drie eerdere investeringen in films als The Kidnapping of Freddy Heineken, Boychaser en Blunt Force Trauma met Mickey Rourke wel geld verdiende, maar niet genoeg. Omdat Zachary precies kon uitleggen waarom die films internationaal niet brachten als gepland, ging ik overstag”, legt Jonker na een dramatisch verlopen voorpremière in Pathé Tuschinski in Amsterdam uit.

De broers Max (l.) en Bob Ponsen met hun hardselzer Gig.

Het drama was dat de film voor een select groepje sponsoren de verkeerde of geen ondertiteling had. Het technisch omzetten van Apple techniek naar Microsoft kon na uren wachten toch niet worden opgelost. Gelukkig konden de gasten de film later alsnog thuis bekijken. Hoewel er geen A-list acteurs en actrices meedoen, spelen de eerste Nederlandse Emmy Award winnares Maryam Hassouni, Mike Beckingham en popster Dougie Poynter van de Britse band McFly de hoofdrollen in de thriller. Zij staan tegenover Daniël Boissevain, Reinout Bussemaker en musicalster Fabian Jansen. Ook Jeroen Krabbé is aanwezig in de film maar dan alleen met zijn stem en als silhouet op de filmposter.

Bloemen- en bollenkweker Madeleine en Frank Schouten.

Olympisch zwemkampioene Inge de Bruijn speelt een rolletje evenals schilderes Trudy Derksen die haar schildersatelier en kapitale grachtenpand met zwembad aan de Keizersgracht beschikbaar stelde. „We waren daar liefst drie weken aan het draaien”, lacht Jonker. Ook zijn opnamen gemaakt in hotel TwentySeven aan de Dam. „Door covid-19 liepen we een vertraging van acht maanden op. Na Noord-Amerika willen we nu de wereld veroveren. China en Japan komen na Nederland aan de beurt. We hadden in Amsterdam een groot feest gepland maar dat kan dus niet.” Het bleef bij een prima etentje met de producenten bij restaurant Satchmo aan het Rokin.

Om de kosten te dekken is beroep gedaan op vele sponsoren zoals Gassan Diamonds, maar ook op internationaal tulpenbedrijf Schouten van Madeleine en Frank Schouten uit Zwaagdijk die een fraaie rood-gele tulp ontwikkelden. Ook de broers Max en Bob Ponsen staken er geld in met hun net begonnen hardselzer bedrijf Gig, een drankje met vijf procent alcohol dat sinds twee maanden op de Nederlandse markt is en in Oostenrijk wordt geproduceerd. „We hebben een half miljoen blikjes laten produceren die binnenkort in 200 supermarkten te koop zijn.”

The Host vertelt het verhaal van een Londense bankier die zich in de schulden heeft gewerkt en dit denkt op te lossen door drugs naar Amsterdam te smokkelen voor een Chinees drugskartel. De film zal eerst in de bioscopen zijn te zien waarna vooral streamingsdiensten en video on demand hun rol zullen overnemen zoals Pathé Thuis. De vraag is of Jonker deze keer wel genoeg geld zal verdienen.