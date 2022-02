Nieuwe voorzitter LTO Melkveehouderij: „Hakken in het zand lost niets op”

Culinair

Dagrecept: Gebakken schelvis met salade van haricots verts

Het gaat slecht met de kabeljauwstand; het MSC-certificaat is voor vissers in een deel van de Noordzee al in 2019 (!) ingetrokken. Toch liggen de supers vol met MSC-kabeljauw, omdat vissers in noordelijker gelegen gebieden nog wél een certificaat hebben.