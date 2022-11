Vertrouwen beleggers blijft broos: ’Wennen aan dat het minder gaat’

Premium Financieel

Beursexperts sluiten eindejaarsrally niet uit

Na een ijzersterke beursweek dankzij de afgenomen inflatie- en renteangst doemt de vraag op of de opmars in de komende weken doorzet. Veel experts zijn nog wat voorzichtig, mede vanwege het sombere economische perspectief voor volgend jaar. „Maar een eindejaarsrally is niet uit te sluiten.”