Nog duizend KLM'ers zouden gedwongen moeten vertrekken. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Er worden bij KLM duizend werknemers gedwongen ontslagen, minder dan in juli werd verwacht. Dat zegt bestuurder Dario Fucci van de ondernemingsraad (or) van KLM in gesprek met De Telegraaf. Een collectieve deeltijdregeling zou KLM kunnen helpen om de coronacrisis door te helpen.