Wat verdient een… cliniclown?

Dobbelen om de dood bij triage: wie krijgt een plek op de ic en wie niet? ’Als we er niet uitkomen, beslist het lot’

Hoe bepaal je wie een ic-behandeling krijgt als alle medische argumenten op zijn? Een arts die betrokken is bij de triage mocht het zover komen, vertelt: „Als we patiënten - in het uiterste geval via loting - moeten laten overlijden gaat dat ongelooflijk veel impact hebben, op de hele samenleving.”