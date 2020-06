Vion neemt maatregelen na corona bij medewerkers

De postief geteste werknemers zijn vooral actief in de zogeheten ’koude ruimten’, de snijzaal en de veredeling. Het merendeel van deze medewerkers heeft lichte tot matige gezondheidsklachten, laat Vion weten. Zij moeten minimaal 24 uur klachtenvrij zijn, voordat ze weer op het werk mogen verschijnen.

Extra maatregelen die de slachtreus heeft genomen, omvatten het dagelijks schoonmaken en desinfecteren. Ook wordt dagelijks een door de GGD gekeurde gezondheidscontrole gehouden onder alle medewerkers en iedereen die het bedrijf bezoekt. Over enige tijd zal er weer een streekproef genomen worden.

Minder geslacht

Vion verwacht dat de maatregelen impact gaan hebben op de productie. De slachter gaat er daarom vanuit dat er komende dagen minder varkens geslacht kunnen worden.

Een locatie van Vion in Groenlo werd twee weken geleden gesloten, nadat bleek dat 45 van de 212 geteste medewerkers positief waren getest op corona. Vorige week werd op last van de Veiligheidsregio in Apeldoorn nog een slachterij van Vion gesloten, omdat het personeel opeengepakt in busjes naar het werk kwamen. Het bedrijf verzaakte in toezicht op het vervoer van de arbeidsmigranten.

Besmettingshaarden

Slachthuizen bleken al eerder haarden van coronabesmetting te zijn. Werknemers staan vaak veel te dicht bij elkaar aan de slachtlijn.

In de vleesverwerking werken veel arbeidsmigranten via uitzendbureaus. Toezicht op de naleving van de regels blijkt lastig.