Trump: nog geen afspraken over tarieven

Volgens Trump wil Peking opgelegde tarieven gedeeltelijk terugdraaien. Maar met een onvolkomen handelsdeal ophanden, is Trump niet bereid alle ingestelde tarieven terug te draaien.

Het Chinese ministerie van Handel maakte donderdag nog bekend dat importheffingen die de voorbij maanden zijn ingesteld stapsgewijs worden afgebouwd. Hoeveel en welke heffingen in eerste instantie zullen verdwijnen, moet nog worden afgesproken, klonk het. Dat wordt een belangrijk onderdeel van het gedeeltelijke handelsakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld. Trump zei dat het ondertekenen van een deal, als het zover komt, in de VS zal plaatsvinden.

De Amerikaanse president begon vorig jaar met het instellen van tarieven om zo zijn eisen richting China kracht bij te zetten. Trump vindt dat China te weinig Amerikaanse producten afneemt. Ook wil hij bijvoorbeeld dat China buitenlandse bedrijven vrijer toegang geeft tot de binnenlandse markt zonder dat ze verplicht met een Chinees bedrijf moeten samenwerken. Trump meent dat China die verplichte samenwerking misbruikt om buitenlandse technologie in handen te krijgen.

Inmiddels zijn er heffingen op vrijwel alle Chinese artikelen die uitgevoerd worden naar de VS. Peking sloeg meermaals met gelijke munt terug.

De opmerkingen van Trump zorgden voor beroering op aandelenbeurzen. Graadmeters op Wall Street zakten verder in het rood en staatsobligaties maakten een sprongetje. De voorbij dagen zorgde handelshoop nog voor records op Wall Street.