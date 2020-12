Boeren zijn boos, maar op de verkeerde

Jumbo-baas Frits van Eerd (m.) kreeg maandagochtend onverwacht bezoek van een tiental boeren. Ⓒ ANP/HH

Boze boeren hebben nu al enkele dagen op rij her en der in het land distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. Ze zijn maandagochtend zelfs bij het woonhuis van Jumbo-baas Frits van Eerd in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther langs geweest. Boeren vinden dat zij worden uitgeknepen door de supers en willen meer geld. Het boereninkomen blijft inderdaad al jaren achter, maar de grootgrutters zijn daar niet de oorzaak van.