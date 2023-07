Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw erft miljoen van gulle ex, maar raakt bijna helft kwijt aan fiscus

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie, niet de mensen uit het verhaal. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Amsterdam - Het lukt niet iedereen, na een verbroken lange relatie nog vriendschappelijk met elkaar omgaan. Maar een succesvolle ondernemer houdt wel warme gevoelens voor de vrouw met wie hij twintig jaar samen was, ook al vindt hij later een nieuwe liefde. Hij laat zijn ex zelfs een miljoen na. Maar - pech voor haar - die gulle gift wordt wél belast onder het hoge tarief.