Belangrijke productontwikkelaars Twitter weg na komst Musk

Caldwell heeft in de omschrijving van zijn Twitter-account het woord „voormalig” voor leidinggevende van Twitter gezet. Sullivan moet waarschijnlijk ook plaats maken voor iemand die Musk aanstelt.

De rijkste persoon van de wereld, die ook de leiding heeft bij autofabrikant Tesla, ruimtevaartbedrijf SpaceX, tunnelbouwer The Boring Company, neurotechnologiebedrijf Neuralink, stuurde eerder al het volledige bestuur van Twitter weg om zelf interim-topman te worden van het bedrijf. Volgens bronnen wint hij bij vrienden uit zijn periode bij betalingsverwerker PayPal advies in over goede vervangers.

Opvolgers van Sullivan en Caldwell krijgen een belangrijke taak binnen Twitter, dat volgens Musk veel dingen moet veranderen. Zo wil de nieuwe eigenaar minder beperkingen op wat gebruikers wel en niet mogen zeggen op Twitter. Ook zou hij meer abonnementen willen verkopen. Technieuwssite Platformer meldde onlangs ook dat Musk geld wil vragen voor blauwe verificatievinkjes, die aangeven dat gebruikers echt degenen zijn die ze beweren te zijn.

Onduidelijkheid over de koers van Twitter maakt banken die bijna 13 miljard dollar hebben geleend voor de overname voorzichtiger, schrijft zakenkrant Financial Times. De groep banken, waaronder Morgan Stanley, Bank of America en Barclays, zou al wel verkennende gesprekken hebben gevoerd met beleggers om de schulden door te verkopen. Maar zo’n belegging wordt pas interessant als duidelijk is wat Musk van plan is met zijn nieuwe bedrijf, dus blijven de leningen nog tot zeker begin volgend jaar op de balans van de banken zelf staan. Dat zadelt de banken waarschijnlijk met verliezen op.