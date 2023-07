Google en Facebook vliegen op vleugels van advertentiemarkt

De zorgen over de economie mogen groot zijn, maar dat is nog niet terug te zien op de markt voor online-advertenties. Dat blijkt uit de cijfers die de twee grootste spelers, Alphabet (van Google en YouTube) en Meta (van Facebook en Instagram) deze week publiceerden. Bij Alphabet stegen advertentie-inkomsten 3% tot $58 miljard over het afgelopen kwartaal, terwijl Meta op $31,5 miljard 12% meer advertenties verkocht.

Meta publiceerde meevallende kwartaalresultaten. Ⓒ eigen foto