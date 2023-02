Jongeren besteden meer aan eten en drinken: vaker buiten de deur

Volgens kennisplatform FoodService Instituut Nederland (FSIN) neemt de omzet dit jaar toe tot €68,9 miljard vergeleken met vorig jaar toen die uitkwam op bijna €66,3 miljard. De groep waarvan de uitgaven groeien, is opvallend.

Er wordt daarbij gekeken naar consumptie buitenshuis (foodservice) en boodschappen (foodretail). In die eerste categorie, met bijvoorbeeld horeca en catering, was vorig jaar een omzetstijging met bijna 43% tot €19 miljard te zien, geholpen door het herstel na de coronacrisis. De uitgaven in bijvoorbeeld restaurants zijn overigens nog niet helemaal terug op het niveau van voor corona. De omzet lag vorig jaar 4% lager dan in 2019, aldus FSIN.

Meer kant-en-klaar

De omzet van foodretail (supermarkten, speciaalzaken en boodschappenbezorging) nam vorig jaar met 5,5% toe tot bijna €47,3 miljard. FSIN zegt dat die sector marktaandeel op foodservice heeft gewonnen omdat winkels zich steeds meer richten op directe consumptie met kant-en-klaarmaaltijden en producten, zoals bijvoorbeeld sushi en vers belegde broodjes.

De groei bij de verkoop van voedsel en drinken wordt volgens FSIN aangejaagd door jongere generaties, die steeds vaker buiten de deur eten en meer kiezen voor relatief dure gemaksoplossingen. Ook de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen en de opmars van boodschappen- en maaltijdbezorging zorgen voor groei, zegt het kennisplatform.

Personeelsuitdagingen

De onderzoekers stellen wel dat foodservice met uitdagingen kampt, waaronder een groot personeelstekort. Daardoor moesten veel zaken in 2022 soms één of meerdere dagen per week hun deuren sluiten en ging omzet verloren. Als dit niet was gebeurd, had de totaalomzet volgens FSIN 5 tot 10% hoger kunnen uitvallen. Daarnaast heeft horeca te maken met hogere energieprijzen, inkoopkosten en lonen die vaak niet doorberekend worden aan klanten.