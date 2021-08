Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel: ’aimabele’ en ’spijkerharde’ Gerard van Olphen moet onrust bij staatsbank temmen

Ruben Eg

UTRECHT - Als een ware Heintje Davids keerde Gerard van Olphen vrijdag voor de tweede keer terug bij het restant van wat ooit SNS Reaal was. De door de wol geverfde bestuurder moet als president-commissaris De Volksbank in rustig vaarwater brengen én zorgen dat de staatsbank in een lage rente-omgeving kan overleven.