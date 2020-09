Ⓒ Foto ANP

Wat is er tussen 17 augustus en nu gebeurd? Op die maandag in de zomer kwam het Centraal Planbureau met nieuwe ramingen. Daarin werd nog voorspeld dat het doorsnee huishouden er volgend jaar 0,4 procent op vooruit zou gaan. Die cijfers gingen de Haagse molen in en op Prinsjesdag rolt daar ineens een verdubbeling van de koopkrachtplus uit: 0,8 procent.