Nieuwe ceo Shell tegen meer groene investeringen in energiecrisis

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Actievoerders Greenpeace voor Shell-hoofdkantoor Wael Sawan in Londen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De nieuwe topman Wael Sawan van Shell trapt op de rem. Nog meer groene plannen noemt hij niet verantwoord. Shell blijft fors investeren in olie- en gaswinning. „Als iets ons in 2022 heeft geleerd is dat we alle energiebronnen nodig hebben”, zegt hij in een toelichting op kwartaal- en jaarcijfers, die een recordwinst tonen. „De energiecrisis is niet voorbij.”