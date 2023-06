Consolidatiegolf it-sector nog niet voorbij

Dat schrijft de bank in een rapport over de sector. „Voor investeerders blijft het een markt waarin betrekkelijk hoge rendementen zijn te behalen door het creëren van schaalgrootte”, zegt Samantha Reilly, sectorbankier bij ING.

Vorig jaar was een topjaar qua fusies en overnames in de it. Er werden 620 Nederlandse it-dienstverleners overgenomen, een ruime verdubbeling ten opzichte van vijf jaar eerder.

Niet meer te doen met één man

Belangrijke drijfveren achter de consolidatie zijn het tekort aan personeel en de toenemende behoefte bij klanten aan meer diensten, vertelt Reilly. „Klanten willen van hun it-dienstverlener niet langer alleen dat ze zorgen voor een goed functionerende infrastructuur, maar ook diensten als data-analytics, kunstmatige intelligentie en cybersecurity. Dat soort diensten kun je niet leveren met één man. Daarvoor heb je een team nodig dat 24 uur per dag, zeven dagen in de week paraat is en die mensen kun je niet zomaar even van de arbeidsmarkt plukken.”

Het gebrek aan personeel maakt het aantrekkelijk om andere bedrijven te kopen om op die manier personeel binnen te halen. Vooral kleinere bedrijven vinden het volgens Reilly soms moeilijk om mensen vast te houden, omdat ze werknemers minder promotiekansen kunnen bieden. Het aantal bedrijven dat het gebrek aan personeel aanwijst als grootste struikelblok om verder te groeien, ligt nu op 42%.