Column: zorgpersoneel heeft iets anders nodig dan extra geld

Al vanaf de start heeft het kabinet-Rutte III te maken met actiegroepen van ambtenaren uit deze sector die ontevreden zijn over hun werksituatie en salaris. Vooral linkse politieke partijen fungeren als spreekbuis van die onvrede. Ze menen dat te weinig in de collectieve sector is geïnvesteerd en dat door bezuinigingen en marktwerking deze sector zou zijn uitgehold.

Loonsverhoging

Daarom pleiten deze partijen voor extra middelen voor de publieke sector, die besteed zouden moeten worden aan loonsverhogingen en extra personeel. Afgelopen week tijdens het Kamerdebat over een structurele forse loonsverhoging voor zorgpersoneel, zagen we daarvan een voorbeeld.

Tegenstanders van een grotere collectieve sector hebben al een waslijst van bezwaren aangevoerd. Daarbij staat centraal dat een grotere overheid gefinancierd moet worden door hogere belastingen voor burgers en/of bedrijven. Ons land heeft binnen de Europese Unie nu al een grote collectieve sector, wat ertoe leidt dat we tot de kopgroep van landen behoren met een hoge belastingdruk op burgers, wat weer slecht uitpakt voor onze economie.

Economische groei

Uit recente berekeningen, op basis van het regeerakkoord en de vorig jaar toegekende extra rijksuitgaven voor onder meer defensie, onderwijs en zorg, blijkt bovendien dat onder Rutte III de omvang van de publieke sector zal toenemen; de groei van ons nationale inkomen gaat vooral naar de publieke sector. Daardoor geeft het kabinet zelfs meer uit aan deze sector dan wat er in de linkse verkiezingsprogramma’s van 2017 werd begroot.

Studies wijzen bovendien uit dat binnen onderdelen van de publieke sector, zoals in het onderwijs en de zorg, de efficiency te wensen overlaat, en dat extra middelen daarvoor geen oplossing bieden.

Uitgehold?

Voor iedereen die meent dat de publieke sector de afgelopen twintig jaar is uitgehold en steeds minder geld krijgt, moet het rapport Publiek voorzien van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verplichte lesstof zijn. De omvang van de publieke sector is juist toegenomen. Dit rapport laat zien dat in de periode 1998 tot en met 2015 de reële overheidsuitgaven – dus gecorrigeerd voor inflatie – gemiddeld met 3% per jaar zijn gestegen. Ook in de jaren 2016-2019 was er sprake van een publieke sector die verder groeit.

Ondanks de reële bezwaren tegen een grotere publieke sector, zou het jammer zijn als om louter financiële redenen deze discussie zou worden gesmoord. Er is juist alle aanleiding voor een herwaardering van de publieke sector, maar dan wel breder dan links voor ogen heeft. Bij links leidt een herwaardering vooral tot extra uitgaven in de sociale sfeer.

Onbetaalbaar

Nederland valt bij de samenstelling van de publieke sector internationaal nu al volledig uit de toon; bijna 60% van onze collectieve uitgaven heeft betrekking op sociale zekerheid en zorg. Die uitgavenpost is onbetaalbaar geworden. De collectieve uitgaven moeten bovendien meer gericht worden op onderwijs en R&D en economische versterking en vernieuwing.

Overheden, bedrijven en andere organisaties en instellingen krijgen de komende jaren niet alleen te maken met ontwikkelingen op het terrein van de wereldeconomie, maar ook met gevolgen van de coronacrisis en internationale bedrijventrends die de toekomstige wereld zullen domineren. Als handelsland wordt Nederland binnen de wereldeconomie hard getroffen doordat steeds meer landen kiezen voor nationaal beleid, protectie en antivrijhandel en antiglobalisering.

Ieder voor zich

De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt: ’Ieder land voor zich.’ Veel landen willen daarom minder afhankelijk worden van één land of leverancier en over essentiële voorzieningen, zoals op het terrein van gezondheidszorg, maar ook energie, veiligheid en innovatieve tech, zelf kunnen beschikken. Ook zien we daar een toename van staatsbedrijven en staatsdeelnemingen en wettelijke maatregelen tegen vijandige overnames binnen cruciale en strategisch sectoren.

Daarnaast worden onze maatschappij en economie ingrijpend beïnvloed door drie onstuitbare wereldwijde trends die elkaar over en weer beïnvloeden. Het valt op dat deze nu al geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering van grote internationale bedrijven die mondiaal voorop lopen. Bij deze trends gaat het om het volgende.

Digitaler

Ten eerste is er de verdere digitalisering van onze maatschappij en van productie- en bedrijfsprocessen, die door de coronacrisis een extra impuls heeft gekregen. Ook krijgen we te maken met een versnelling van het gebruik van de nieuwste technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robottechnologie. In het bedrijfsleven maar ook in andere organisaties zien we een toename van investeringen op dit vlak. En ten slotte zijn er de extra nationale en internationale maatregelen om de opwarming van de aarde aan te pakken en de noodzaak om overal naar een duurzame bedrijfsvoering te streven; klimaatneutraliteit wordt een must.

Daarnaast krijgen overheden te maken met internationale internet- en techgiganten, vooral uit de Verenigde Staten, maar ook China die nationale economieën steeds sterker op allerlei terreinen beïnvloeden, onder meer via het opbouwen van economische machtsposities.

Bovendien nemen in de wereld de taken van overheden toe op het terrein van veiligheid, klimaat, toezicht, cybersecurity, maar ook bij de zorg, de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt.

Ondernemers

Sommige tegenstanders van een grotere en betere publieke sector menen dat we onze toekomstige economie het beste kunnen overlaten aan innovatieve en creatieve ondernemers en niet aan ambtenaren die op de stoel van de bedrijfsdirectie gaan zitten.

De geschiedenis in veel landen, ook in Nederland, leert inderdaad dat dit ondernemertje spelen slecht uitpakt voor de economie en werkgelegenheid. Maar ook staat vast dat in de huidige complexe wereld met toenemende onzekerheden een efficiënte en deskundige publieke sector voor onze toekomst noodzakelijk is. In samenwerking met creatieve bedrijven is dit het winnaarsmodel voor de komende decennia.

Winnaarsmodel

Rutte III kan in Nederland geschiedenis schrijven door de herwaardering van de publieke sector hoog op de politieke agenda te zetten en daarvoor het beproefde poldermodel te gebruiken. De opdracht aan de polder zou moeten zijn het ontwikkelen van een voorstel voor een activerende, efficiënte en deskundige publieke sector in het licht van de hierboven vermelde ontwikkelingen. Dit winnaarsmodel gaat inderdaad geld kosten, maar levert uiteindelijk economisch meer op.

