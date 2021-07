ACM akkoord met samengaan Dela en Yarden

Het gaat om crematoria van Yarden in Beuningen, Heerlen, Groningen, Schagen, Utrecht en Venlo en het crematorium van Dela in Spijkenisse. Ook twee uitvaartcentra van Yarden in Veldhoven en Venray moeten worden verkocht op last van de ACM. Volgens de toezichthouder is dit nodig zodat er in die plaatsen na het samengaan van Dela en Yarden voldoende keuze overblijft om te kiezen voor een andere uitvaartfirma.

Yarden zit al langere tijd in financieel zwaar weer. Mede daarom laat de uitvaartonderneming zich inlijven door Dela.

