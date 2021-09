Premium Het beste van De Telegraaf

Column: kapitalistische vrijemarkteconomie? Laat me niet lachen!

Door Edin Mujagić

Edin Mujagić 2 Procent? Of toch iets meer? Onder economen en centrale bankiers gaat het al heel lang nergens anders meer over dan over de vraag welk inflatiepercentage na te streven. Zullen we een stap terug doen en ons afvragen of stijgende prijzen nastreven wel te rijmen is met kapitalistische, vrijemarkteconomieën waarin we ons menen te bevinden?