Analyse: Koolmees mag blij zijn dat pensioendeal niet is gesneuveld

Martin Visser Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - De ledenvergadering van vakbond FNV ontaardde vrijdag in een totale chaos. Wat aanvankelijk leek op een technische storing, bleek gaandeweg de ochtend een ordinaire sabotage van een cruciale stemming over de uitwerking van het pensioenakkoord. Terwijl minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zat te wachten in de ministerraad op een uitslag, moest FNV-voorman Han Busker bekendmaken dat de raadpleging met twee weken is uitgesteld.