Aandeel failliet Hertz 142% omhoog na vinden financiering

Het aandeel Hertz eindigde maar liefst 142,72% in de plus op $2,50. Voordat de beurs opende, steeg de koers al van $1,03 naar $2,38.

Beurswonder

Analisten waarschuwen in Amerikaanse media echter voor dit ’beurswonder’. De autoverhuurder, die kampt met een megaschuld, kreeg debtor-in-possession-financing, een speciale vorm van financiering voor bedrijven die faillissement hebben aangevraagd.

De lening zal eerder dan alle andere schulden moeten worden afgelost.

Megaschuld

Hertz heeft in totaal maar liefst zo’n $19 miljard aan schulden. Of er na een herstructurering of een faillissement nog een dollar overblijft voor aandeelhouders, is maar zeer de vraag.

In Nederland is de autoverhuurder niet failliet, maar gaat het vanwege de coronacrisis en de ingestorte reismarkt wel heel slecht. De hele sector moet vechten om te overleven.