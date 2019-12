'Nauw contact' in handelsoverleg China en VS

De twee landen werken aan "fase één" van een akkoord dat de handelsoorlog tussen de VS en China moet beëindigen. Aanvankelijk werd de ondertekening daarvan al in november verwacht. De tijd begint te dringen, want op 15 december vervalt de deadline voor een nieuwe ronde aan Amerikaanse invoerheffingen op Chinese goederen.

Trump sprak woensdag van "veel vooruitgang" in de onderhandelingen. Een dag eerder speculeerde hij nog over een vertraging van de fase-één-deal tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.