’Koningin was hier nog nooit’

„Het toernooi is genoemd naar onze koningin”, vertelde Nederlands bekendste polospeler, wiens vastgoedfamilie het evenement al voor de negentiende keer organiseert. „Maar ze is nog nooit geweest. „Misschien dat ze komt als ik het voor een goed doel doe.”

De jonge investeerder, die een poloclub heeft in Argentinië, speelde zelf ook mee op het poloterrein van makelaar Cor van Zadelhoff en kreeg het publiek met schitterende acties meteen op zijn hand.

„We hebben net de grootste hotel deal ooit in Nederland afgesloten”, meldde de in Londen wonende Larissa Esser, die voor vastgoedinvesteerder Eastdil Secured hoteleigenaren adviseert bij verkoop of financieringstransacties. „Het gaat om een hotel in het centrum van Amsterdam”, was alles wat de bij de Royal County of Berkshire Polo Club spelende jonge vrouw kwijt wilde.

Zij stond te praten met Tino Huet, die in Hillegom auto’s bouwt. Hij is bezig met een lichtgewicht coupé die circa een ton moet kosten. „Ze zijn handgemaakt en we kunnen er maar 40 per jaar maken”, verklaarde Tino de hoge prijs.

Eigenaar Tim van de Kimmenade van Amsterdam Car Company hoorde het verhaal belangstellend aan. „Ik verkoop tegenwoordig ook exclusieve kleding, online”, vertelde hij. Sportmarketeer Paul Meulemans was met zijn gedachten al bij het polotoernooi dat van 27 t/m 29 september op het Amsterdamse Museumplein wordt gespeeld.