Philips ook in Frankrijk onder vuur om gebreken slaapapneu-apparaten

Met de aanklacht „voorzien we het Openbaar Ministerie van aanvullende informatie zodat het geneigd zal zijn het onderzoek toe te vertrouwen aan een onderzoeksrechter”, stelt de advocaat. De Franse medische toezichthouder ANSM meldde in april al Philips naar de rechter te willen stappen. Aanleiding waren tekortkomingen van het concern bij de vervanging van de apparatuur, terwijl Philips wel toezeggingen had gedaan.

Problemen

De problemen met de slaapapneu-apparaten, die Philips al jaren in de greep houden, draaien om het isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen, met mogelijke schade voor de gezondheid als gevolg. In totaal zijn 346 overlijdens gemeld die mogelijk te maken hebben gehad met de ondeugdelijke apparaten. Als gevolg van de problemen moest Philips wereldwijd 5,5 miljoen slaapapneu- en beademingsapparaten vervangen.

Philips meldde in april nog eens 1233 van de machines terug te roepen in Frankrijk en de Verenigde Staten. Dat gebeurde na een dringende waarschuwing van de Amerikaanse medische toezichthouder FDA, die stelde dat het gebruik van de apparaten ernstige verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben. Het betrof apparaten die al eens eerder vervangen waren. Deze keer waren er problemen met de serienummers, waardoor het risico bestond dat patiënten een verkeerde behandeling kregen.