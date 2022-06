Domper werknemers Twitter: streep door bedrijfsuitje naar Disneyland

Premium Carrière

Vijf vragen: komt er hulp voor de tienduizenden werknemers met long covid?

Werkgevers in de zorg kunnen vanaf nu subsidie aanvragen bij het Rijk om werknemers die al twee jaar ziek zijn door long covid langer in dienst te houden. In een brief aan de Tweede Kamer lichtte minister Helder maandag de maatregelen toe die het kabinet neemt om werkenden met long covid – voornamel...