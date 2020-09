4 vragen: Nikola ligt onder vergrootglas

Beleggers zweven tussen hoop en vrees over de toekomst van Nikola. Ⓒ Foto: HH/AFP

Beleggers in het aandeel Nikola hebben sinds de omgekeerde beursgang in juni een prachtige rit omhoog meegemaakt. Na de publicatie eind vorige week van een zeer kritisch rapport van Hindenburg Research over de Amerikaanse ontwerper van schone vrachtwagens en pick-up trucks is de beer echter los.