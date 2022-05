Oorlog snijdt diep in Nederlandse export naar Oekraïne en Rusland

De export naar Oekraïne nam in maart met 84 procent in waarde af ten opzichte van een jaar eerder. In waarde was de afname van de uitvoer 97 miljoen euro. De export naar Rusland zakte met 67 procent en in waarde met 453 miljoen euro.

Import

Aan de importkant waren de ontwikkelingen minder negatief, tot zelfs sterk positief. Dat heeft te maken met een sterke stijging van de prijs van met name voeding, zoals maïs en zonnebloemolie uit Oekraïne, en minerale brandstoffen zoals olie en gas uit Rusland. De import uit Oekraïne daalde in waarde met 10 procent en in gewicht met 31 procent, aldus het CBS. De invoer uit Rusland nam juist fors toe in waarde, met 115 procent, maar in nauwelijks in gewicht.

Rusland viel Oekraïne eind februari binnen. Vrijwel direct volgden zware sanctiepakketten van westerse landen tegen het land vanwege de oorlog.