’Vertrek Nederlandse vestigingen dreigt door hoge energiekosten’

Geld

Groningers een kwart van hun inkomen kwijt aan energiekosten

Groningen, de provincie die al geteisterd wordt door de gevolgen van de gaswinning, heeft ook nog eens de meeste last van de hoge energieprijzen. De woningen in het hoge noorden zijn vaak groter en ouder dan elders in het land, en het inkomen ligt gemiddeld ook nog lager ten opzichte van dat van hun...