Column: smallcaps zijn succesverhalen van morgen

Volgende week vieren we op Beursplein 5 het 15-jarig bestaan van de Amsterdam Smallcap-index (AscX): de index voor de nummers 51 tot 75 op de Amsterdamse beurs. Na de AEX en de AMX is de Smallcap-index de derde hoofdindex van Amsterdam en de plek waar we de succesverhalen van morgen vinden. Biotechbedrijf Galapagos, nu een vaste waarde in de AEX-index, is bijvoorbeeld ooit gepromoveerd vanuit de Smallcap-index.