Dit is Ingrid Thijssen, de nieuwe baas van VNO-NCW

Thijssen zou eigenlijk op 1 juli beginnen, maar middenin crisistijd een voorzitter wisselen werd niet verstandig geacht. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Ingrid Thijssen staat vanaf dinsdag aan het roer bij VNO-NCW. Ruim twee maanden later dan gepland neemt ze het stokje over van Hans de Boer, die in veel opzichten een tegenpool is. De opvolging staat symbool voor de nieuwe fase waarin de machtigste lobbyclub van Nederland is beland.