TenneT steekt €23 miljard in nieuw netwerk: ’Project van de eeuw’

„Dit wordt een van de belangrijkste infrastructuurprojecten van de eeuw”, schetst Tim Meyerjürgens, hoofd operaties bij TenneT, de omvang van de uitbreiding.

De afgegeven aanbestedingen van grote ’stekkerdozen’ op zee voor acht Nederlandse en drie Duitse aansluitingen aan consortia van buitenlandse leveranciers moeten de industrie helpen om te kunnen overschakelen van fossiele brandstoffen op elektriciteit voor hun productie. Tot nu toe loopt die vertraging op.

Het Nederlandse stroomnet dreigt in veel delen nog steeds op slot te raken vanwege het grote aanbod van stroom van zon en wind, en daarnaast de sterk gestegen vraag naar elektriciteit. Vooral de Russische inval in Oekraïne en de sluiting van het Groningse gasveld zorgden voor een toename van de vraag van consument en bedrijf naar elektrische warmtepompen, zonnepanelen en windenergie. Daarmee is de vraag naar stroom veel sneller gestegen dan de netbeheerders eerder in hun scenario’s hadden berekend.

Geen vergunning

Veel ondernemers krijgen ondanks hun groene plannen evenwel geen nieuwe aansluiting vergund. De bestaande aansluiting mag ook niet worden vergroot in een gebied met beperkte netwerkcapaciteit.

Vorig jaar breidden netbeheerders de capaciteit uit, en werden nieuwe investeringen aangekondigd.

Nieuwe elektriciteitskabels van TenneT naar de windparken Hollandse Kust aangesloten op het landelijk net. Ⓒ ANP/HH

TenneT, dat ook netwerk in Noord-Duitsland beheert, waarschuwde begin dit jaar dat zelfs met de bestaande investeringen het kan voorkomen dat Nederland voor het eerst momenten zonder stroom zal kennen.

TenneT meldt donderdag dat het zogeheten ’transmissiecapaciteit’ met een omvang van 22 elektriciteitscentrales in de Noordzee bij laat bouwen. Het gunt daarbij contracten voor stations op zee en land, die een totale capaciteit van 22 gigawatt bieden.

’Standaard werkt sneller’

Het bedrijf werkt met leveranciers samen in wat een nieuwe marktstandaard voor installaties van 2 gigawatt moet worden. Het claimt daarmee koploper in Europa te zijn. Zo’n tweegigawattsysteem heeft een standaard platform met een nieuw kabelsysteem dat veel meer stroom kan doorsturen. Volgens Marco Kuijpers, directeur voor grote offshore projecten van TenneT, zullen zulke gestandaardiseerde installaties het tempo in voor de Europese energietransitie verhogen.

Drie samenwerkingsverbanden van Hitachi Energy/Petrofac, GE/Sembcorp Marine en General Electric/McDermott gaan de acht Nederlandse en drie Duitse systemen op zee aanleggen. Daarmee kunnen er volgens TenneT sneller grotere hoeveelheden groene elektriciteit van de windparken op de Noordzee naar land komen.

TenneT, dat bezig is met verkoop van zijn Duitse onderdeel tegen mogelijk €20 tot €25 miljard opbrengst, levert zelf straks 40 gigawatt energie. Dat is bijna twee derde van wat Nederland voor 2030 aan 65 gigawatt offshore windenergie wil aansluiten.