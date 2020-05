Olieprijs flink in de lift met opsteker China

De Brentprijs die een dag eerder nog terugviel, belandde rond 15.00 uur (Nederlandse tijd) met een plus van 8% weer ruim boven de $30 per vat.

Na het voorlopige dieptepunt van onder de $20 is het zwarte goud weer met een aardige opmars bezig. Met de hoop op een snel economisch herstel in China na het versoepelen van de lockdown in strijd tegen het coronavirus wordt verwacht dat ook de vraag naar olie sterk zal gaan toenemen.

Eerder legde president Trump al een bodem onder de olieprijzen met de toezegging om de geplaagde oliesector in de VS financieel steun te bieden.

De voorbije maand liet de oliemarkt nog een turbulent beeld zien. Vooral de Amerikaanse olieprijs maakte met een negatieve prijs een historische daling mee.