Beursblog: Azië verliest door zorgen over economie

Premium Financieel

Beursvooruitblik: ’Houdt de Fed rekening met verslechterende economie?’

Na een hoger slot van de AEX op vrijdag is het afwachten wat de komende handelsweek gaat brengen. Vooral het rentebesluit van de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, zal de beurzen kleur geven. Want hoe ver trapt Fed-voorman Jerome Powell de rem in, nu ook in de VS de econom...