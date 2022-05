Beursblog: rentestress raakt AEX hard met pijn bij Takeaway en PostNL

Vanochtend is de lancering van het educatieve platform BeleggerUitlegger.nl gevierd door middel van een gongslag van Evelien Hoekman, projectleider van het initiatief. Het platform is op initiatief van Stichting Capital Amsterdam ontwikkeld om jongeren op een onafhankelijke en betrouwbare manier voor te kunnen lichten over de mogelijkheden van beleggen. De groep is verwelkomd door René van Vlerken, Head of Listing van Euronext Amsterdam en tevens bestuurslid van Stichting Capital Amsterdam.

